Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» вызывают беспокойство у европейцев и НАТО, пишет французская газета Le Figaro. В комментариях читатели газеты заявили, что США перестали быть союзником ЕС.

Учения «Запад-2025» продлятся до 16 сентября. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что на учениях будет отработано «планирование применения» ядерного оружия и системы «Орешник».

В понедельник два представителя США, включая военного атташе, присутствовали на учениях, «проходящих на пороге НАТО», подчеркивает Le Figaro. Эти учения вызывают беспокойство как в Киеве, так и в Европе, так как являются новым признаком примирения Вашингтона и Минска, союзника Москвы, отмечает газета.

Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия и «Орешника»

Пользователь с ником Fact_checking написал в комментариях к статье, что на учения также были приглашены представители Польши и стран Балтии, но они отказались. Он подчеркнул, что эту информацию легко проверить. Еще один комментатор отметил, что «Европа совершенно неправа».