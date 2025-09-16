«Европа совершенно неправа»: что думают за рубежом об учениях Москвы и Минска
Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» вызывают беспокойство у европейцев и НАТО, пишет французская газета Le Figaro. В комментариях читатели газеты заявили, что США перестали быть союзником ЕС.
Учения «Запад-2025» продлятся до 16 сентября. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что на учениях будет отработано «планирование применения» ядерного оружия и системы «Орешник».
В понедельник два представителя США, включая военного атташе, присутствовали на учениях, «проходящих на пороге НАТО», подчеркивает Le Figaro. Эти учения вызывают беспокойство как в Киеве, так и в Европе, так как являются новым признаком примирения Вашингтона и Минска, союзника Москвы, отмечает газета.
Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия и «Орешника»
Пользователь с ником Fact_checking написал в комментариях к статье, что на учения также были приглашены представители Польши и стран Балтии, но они отказались. Он подчеркнул, что эту информацию легко проверить. Еще один комментатор отметил, что «Европа совершенно неправа».
«Присутствие военного атташе на крупных учениях в стране его аккредитации более чем нормально, даже обязательно!» - заявил комментатор Douglas. «Чем ближе американцы становятся к России и Белоруссии, тем больше беспокоятся некоторые страны бывшего Восточного блока и просят у нас [французов - прим.ред.] денег на закупку... американского оружия», - написал TIESSE DI HOYE. «США больше не наш надёжный союзник, но мы это и так знали», - заключил анонимный комментатор.