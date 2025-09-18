Будущее «Евровидения» под угрозой

Конкурс «Евровидение» переживает самый тяжелый кризис за всю свою 70-летнюю историю, пишет эксперт по «Евровидению», журналистка газеты La Vanguardia Мария Лопес. По ее словам, споры по поводу участия Израиля поставили под сомнение будущее телевизионного конкурса.

В декабре Европейский вещательный союз примет решение относительно участия Израиля в «Евровидении», которое пройдёт в Вене в мае 2026 года. До этого времени список стран, бойкотирующих участие Израиля, может расшириться.

Ранее Нидерланды, Ирландия, Исландия, Словения и Испания пригрозили бойкотировать «Евровидение-2026», если в нем будет участвовать представитель Израиля. Их протест связан с войной в Газе. Германия и Италия, напротив, пообещали бойкот, если Израиля не будет на конкурсе.

Лопес отметила, что негативные экономические последствия бойкота конкурса будут значительны. Испания входит в пятерку стран, вносящих наибольший вклад в мероприятие. Если она откажется от участия, то прекратит не только финансирование, но и трансляцию фестиваля. Это скажется на глобальной аудитории конкурса и доходах от телеголосования, поскольку Испания - одна из крупнейших европейских стран с населением почти в 50 миллионов человек.

В то же время Лопес считает, что бойкотирующих конкурс стран будет не так много, а ключевые страны, такие как Германия и принимающая «Евровидение» Австрия, продолжат поддерживать Израиль.