Выборы в Верховную раду могут состояться в ближайшие месяцы. Такой прогноз дает нардеп Дмитрий Черный («Слуга народа»).

По его словам, отсчет пошел на недели. Каденция нынешней Рады подходит к своему завершению, и действующие депутаты работают «свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию».

«Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения (конфликта)», — написал Черный.

Нардеп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского высказаться на этот счет.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал освободить Украину от ее главаря.