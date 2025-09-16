Тревожные утечки с закрытой встречи в Лондоне бросают зловещий свет на будущее Молдавии и региона. Как сообщает «Царьград», сообщения о готовности Кишинева разместить инфраструктуру НАТО и обсуждение силовой операции против Приднестровья звучит как сценарий намеренной эскалации, однако на деле за этим кроется более сложная реальность.

Тайные подробности встречи

В СМИ просочились подробности встречи премьера Великобритании Кира Стармера с президентом Молдавии Майей Санду, состоявшейся 23-24 июля в Лондоне. Молдавский политик якобы дала добро на размещение в стране тылового обеспечения международного миротворческого корпуса — по всей видимости, он формируется под эгидой «коалиции желающих». Его готовят для ввода на Украину в случае достижения договоренностей о прекращении огня. Кроме того, Кишинев не против стать ключевым узлом в восстановлении украинской экономики.

Однако, по данным источников, Санду согласилась и на проведение операции по захвату Приднестровья. В ней могут принять участие украинские солдаты и британские военные специалисты, а пройти она может уже весной 2026 года.

Вместе с тем, сейчас агрессивные планы в отношения Приднестровья сдерживаются предстоящими выборами в парламент в Молдавии — они состоятся 28 сентября. На них Санду надеется укрепить свою власть через парламент, после чего она может начать зачистку неугодных территорий — не только Приднестровья, но и Гагаузии. На это указывает и то, что президент Молдавии уже избавляется от политических конкурентов, в том числе и главы Гагаузии Евгении Гуцул — в отношении политика инициировали уголовное преследование, которое считается молдавской оппозицией политическим.

Прямая эскалация

По одной из версий, любая атака на Приднестровье будет прямым путем к эскалации конфликта на Украине. Россия не станет терпеть угрозу геноцида 220 тысяч своих граждан в ПМР и уничтожение своего миротворческого контингента. Однако помочь военным в случае нападения будет крайне сложно: регион географически изолирован, а стратегической глубины у него нет. Если ситуация в украинском конфликте кардинально не изменится, то шансов на защиту Приднестровья будет мало.

Украинские СМИ утверждают, что Санду уже обсуждала спецоперацию ВСУ. Встреча с руководством «Королевского объединенного института оборонных исследований» лишь укрепляет подозрение.

Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы

Обратная сторона

Эксперты уже не раз предупреждали: политика Санду тянет Молдавию к прямому столкновению с Россией, а нападение на Приднестровье втянет Кишинев в прямой конфликт с Москвой. Однако доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук считает, что операции Молдавия пока не планирует. Сама идея — результат «некоего плана» прошлых лет, который продолжают продвигать определенные лица.

«Молдавия делает все, чтобы этого нападения не случилось. Причин несколько. Первая — любой военный конфликт обрушит рейтинги Майи Санду. Никакие режимы чрезвычайной ситуации и прочее её не спасут — она это прекрасно понимает. Во-вторых, сама Молдавия — продукт современных технологий влияния, применяемых на постсоветском пространстве Западом. Главная особенность этих технологий — не военный способ воздействия, а более длительный, связанный с формированием молодых элит», — заявил эксперт.

В рамках этой технологии Приднестровье и Молдавия фактически находятся в режиме полуинтеграции. Приднестровские агенты и объекты платят налоги в бюджет Молдавии, экономически зарегистрированы на ее территории, а большинство граждан ПМР имеют сразу три паспорта: России, Молдавии, а порой Украины, Румынии или Болгарии.

Украина сделала все, чтобы втянуть Молдавию в боевые действия. Однако, при поддержке Румынии и даже США Санду делает все, чтобы конфликт не начался.

«Потому что в случае войны рухнет огромная работа по ползучей антирусской интеграции, которую они все годы продвигали. Поэтому военный конфликт не выгоден даже в случае потенциального поражения Санду на парламентских выборах», — заявил Пинчук.

Политолог добавил, что Россия совершила много странных ошибок на молдавском направлении и продолжает их допускать. В их числе Пинчук назвал и ставку на гагаузский фактор — гагаузы, будучи этническим меньшинством, не могут повлиять на всю Молдавию.