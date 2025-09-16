Автор издания Myśl Polska Камиль Вацковский заявил, что считает веру в нового президента Польши Кароля Навроцкого «крайне наивной», а самих поляков - «наивной нацией». По мнению Вацковского, первый месяц президентства Навроцкого уже стал «суровым испытанием» для надежд поляков.

© Marian Zubrzycki/EPA/TACC

Как отметил автор статьи, помимо заявления о неизменной поддержке Украины, в первые недели своего президентства Навроцкий посетил Литву. Этот визит, по мнению Вацковского, показал, что его президентство ничем не будет отличаться от президентства Анджея Дуды.

Навроцкий произнес в Литве множество «банальностей, которые привели в восторг наивных польских патриотов», отметил Вацковский. Но, по его словам, в своих переговорах с президентом Литвы Навроцкий не поднял вопрос избирательного права, которое постоянно меняется в ущерб польскому меньшинству в Литве.

Автор статьи заявил, что литовская сторона не соблюдает Договор о дружественных отношениях и добрососедском сотрудничестве с Польшей 1994 года. Он подчеркнул, что польские школы в Литве закрываются, а польский язык не является официальным ни в одном регионе или муниципалитете Литвы. В ходе своего визита Навроцкий никоим образом не требовал от литовской стороны соблюдения договора, подчеркнул автор статьи.

По мнению Вацковского, литовские политики «славянофобны» и одинаково враждебны как к полякам, так и к русскоязычному населению. Навроцкий и его окружение, «очевидно, боятся даже думать о том», чтобы позвонить в Москву по поводу преследования славян в Литве, заключил автор статьи.

Навроцкий, историк, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость», одержал победу на президентских выборах над либеральным мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

Навроцкий заявил, что разговоры о вступлении Украины в ЕС преждевременны

42-летний Навроцкий ранее возглавлял Институт национальной памяти Польши - историческую исследовательскую организацию, и почти не имеет политического опыта. Навроцкий, как и польский премьер-центрист Дональд Туск, критикует политику России по Украине. Однако Навроцкий также пообещал противостоять членству Украины в НАТО и критиковал политику ЕС. Кроме того, он по примеру президента США Дональда Трампа называл Украину недостаточно благодарной за польскую помощь.