История с обезглавливанием мужчины мигрантом возмутила Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на шокирующее убийство жителя Далласа, обвинив администрацию Байдена в допуске в страну нелегального мигранта с криминальным прошлым, который обезглавил жертву на глазах у её семьи. Трамп пообещал добиться максимального наказания для преступника и пересмотра иммиграционной политики.

В своём посте в социальной сети Дональд Трамп выразил возмущение жестоким убийством жителя Далласа Чандры Нагамаллайи, который был обезглавлен на глазах у своей жены и сына. По словам Трампа, преступление совершил нелегальный мигрант с Кубы Йорданис Кобос-Мартинес, который ранее обвинялся в серьёзных преступлениях, включая сексуальное насилие над детьми, угон автомобиля и незаконное лишение свободы. Трамп напрямую обвинил администрацию бывшего президента страны Джо Байдена в том, что она разрешила въезд в страну человеку с таким прошлым, и пообещал, что преступник будет привлечён к ответственности по всей строгости закона.

Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Полиция Далласа арестовала Кобоса-Мартинеса в одном из мотелей города. По данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), он использовал мачете для совершения убийства, а затем продолжал издеваться над телом жертвы, ударяя её головой о землю. ICE уже передала подозреваемого в окружную тюрьму Далласа для федерального ареста и последующей депортации. Однако, как отмечают в ведомстве, депортация на Кубу ранее была невозможна из-за отказа кубинских властей принимать преступника из-за его криминального прошлого.

Представитель Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила, что это «ужасное, жестокое убийство» можно было бы предотвратить, если бы администрация Байдена не выпустила преступника на свободу. Она подчеркнула, что при администрации Трампа подобные случаи нужно решать путём депортации нелегалов в третьи страны, такие как Эсватини, Уганда или Южный Судан. Маклафлин акцентировала, что политика Байдена позволяла «варварам оставаться в Америке на неопределённый срок» и создавать угрозу для безопасности граждан.

Иммиграционная служба подтвердила, что подозреваемый ранее уже был выслан на Кубу, но в начале 2025 года был освобождён под надзор из-за отказа Кубы принять его обратно. Это решение стало поводом для жёсткой критики со стороны республиканцев, которые требуют пересмотра иммиграционной политики и ужесточения контроля на границе. Трамп и его сторонники настаивают на том, что подобные преступления стали прямым следствием «мягкой» политики демократов, которые, по их мнению, ставили права мигрантов над безопасностью американцев.

Семья жертвы, по данным местных СМИ, находится в состоянии шока. Родственники Чандры Нагамаллайи требуют не только наказания для преступника, но и проведения расследования в отношении иммиграционных служб, которые допустили его освобождение. Они также призывают к изменениям в законодательстве, которые бы предотвратили подобные трагедии в будущем.