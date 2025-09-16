Еврокомиссия анонсировала пакет мер против Израиля

Еврокомиссия сообщила о принятии 17 сентября, в среду, беспрецедентного пакета мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ключевых торговых положений Соглашения о ассоциации между ЕС и Израилем.

Решение, объявленное официальным представителем ЕК Паулой Пиньо, стало ответом на усугубляющийся гуманитарный кризис в секторе Газа и последовало после призывов Швеции и Нидерландов о введении санкций.

Как ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, меры включают полную приостановку финансовой поддержки Израиля и заморозку всех платежей в его адрес. Этот шаг представляет собой наиболее серьезное дипломатическое давление на Тель-Авив со стороны Брюсселя за последние годы и отражает растущую озабоченность европейских столиц действиями израильских властей в палестинских территориях.

Решение, которое будет принято на заседании коллегии еврокомиссаров, знаменует кардинальный поворот в отношениях ЕС и Израиля и может иметь значительные экономические последствия для обеих сторон.

Эксперты прогнозируют, что данная мера усилит международную изоляцию Израиля и окажет дополнительное давление на правительство Биньямина Нетаньяху.