Мерц расплакался во время выступления в синагоге

Канцлер Фридрих Мерц расплакался в синагоге во время речи о росте антисемитских настроений в Германии. Кадры его выступления опубликовал немецкий телеканал n-tv на своем YouTube-канале.

Случай произошел на повторном открытии синагоги на Рейхенбахштрассе в Берлине. Мерц пришел на мероприятие с кипой на голове и в своей речи напомнил о бесчеловечных преступлениях немецких национал-социалистов против еврейского населения. Канцлер признался, что шокирован новой волной антисемитизма в Германии и ему стыдно как главе страны.

Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в Германии

Он добавил, что немецкое общество слишком долго закрывало глаза на прибытие иммигрантов из стран, где антисемитизм является государственной доктриной. Мерц высказал надежду, что еврейская жизнь в Германии сможет процветать без необходимости полицейской защиты, а также объявил войну всем видам неприязни к евреям.