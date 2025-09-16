«Погладить по шерстке»: Ле Пен назвала следующий шаг Макрона

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон принял решение признать Государство Палестина. Этот шаг был сделан с целью привлечь потенциальных избирателей, однако выбранное время для этого оказалось крайне неудачным, заявила во вторник лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью телеканалу CNews.

В марте 2026 года во Франции состоятся муниципальные выборы. В условиях политической нестабильности в стране многие политики призывают Макрона распустить парламент и организовать новые выборы.

По словам Ле Пен, ее фракция всегда выступала за существование двух государств. Однако катастрофу представляет момент признания Палестины, отметила она. Как уточнила политик, сделать это сейчас – значит фактически выразить одобрение ХАМАС.

«Это на самом деле значит одобрить ХАМАС. И сказать им, что мы собираемся дать вам, террористической группировке, страну со всеми средствами и мощью, которую она может представлять. Посылаемый сигнал катастрофичен, и Эммануэль Макрон прекрасно это знает. Он делает это по очень простой причине: он хочет погладить по шерстке электорат», – подчеркнула Ле Пен.

Ле Пен призвала к внеочередным выборам во Франции

По ее словам, президент предпринимает это действие по весьма простой причине: он стремится угодить избирателям, в которых, как он полагает, будет нуждаться на предстоящих муниципальных и парламентских выборах.