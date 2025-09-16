Президент Украины Владимир Зеленский пошел против позиции американского лидера Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта.

По данным украинских СМИ, Зеленский призывал Трампа вводить жесткие санкции против РФ, не дожидаясь реакции Евросоюза. При этом глава Белого дома неоднократно заявлял, что подобные рестрикции возможны только в случае, если аналогичные меры предпримет ЕС.

Более того, авторы материала отмечают, что Зеленский не критикует европейских лидеров за отказ ужесточать антироссийские санкции. Помимо этого, глава киевского режима также раскритиковал саммит на Аляске из-за того, что Трамп якобы «слишком много дал» президенту РФ Владимиру Путину.

Также Владимир Зеленский косвенно обвинил Дональда Трампа в том, что тот не занял «четкой позиции» по гарантиям безопасности Украины. Данные обвинения можно расценивать как признак роста напряжения между украинскими властями, Евросоюзом и администрацией Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на украинских журналистов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский испытывают взаимную ненависть, которая мешает им вести диалог. Он также добавил, что продолжает подготовку к возможным переговорам между коллегами с последующей трехсторонней встречей.

Глава Белого дома также высказал мнение, что санкции европейских государств в отношении России недостаточно жесткие. По словам политика, от него не стоит ожидать введения более сильных антироссийских санкций, по Евросоюз закупает в РФ нефть.