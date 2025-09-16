Обзор иноСМИ: «слияние всех мировых кризисов» и «городское насилие во Франции»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© TERESA SUAREZ/EPA/TACC

«Полные лохи»: поляки зря надеются на США?

Во время визита в Белый дом 3 сентября президент Польши Кароль Навроцкий выразил главе США Дональду Трампу благодарность за поддержку в ходе предвыборной кампании, пишет Myśl Polska. В ходе встречи Трамп заверил Навроцкого, что присутствие американских войск в Польше сохранится. Польский президент в ответ сказал, что «впервые поляки рады видеть иностранных солдат на своей территории». По словам Навроцкого, почти десять тысяч американских солдат стали «частью польского общества». Он назвал это «сигналом всему миру, включая Россию», о единстве Польши и США.

Трамп, в свою очередь, отметил, что Польша - одна из двух стран, которые тратят на оборону больше, чем необходимо. На фоне этого обмена любезностями автор Myśl Polska вспомнил заявления вице-премьера Польши Радослава Сикорского. Сикорский - «политик с богатым опытом». Много лет назад он метко заметил, что польско-американский союз «даже вреден, поскольку дает Польше ложное чувство безопасности». Сикорский отмечал, что поляки окажутся «полными лохами», если ввяжутся в конфликт с Россией и будут думать, что все отлично, так как они ублажили американцев. Сикорский связывал проблемы Польши с ее «поверхностной гордостью и низкой самооценкой», а самих поляков сравнивал с чернокожими рабами в США.

«Заставит ли Трамп НАТО ужесточить санкции против России?»

Три года назад западные страны самонадеянно предполагали, что санкции против нефтегазовой отрасли Москвы будут настолько обременительными для ее экономики, что остановят украинский кризис, пишет The Spectator. Вместо этого санкции широко игнорировались. В ответ Дональд Трамп пообещал ввести еще более серьезные ограничения, но потребовал от НАТО обеспечить их соблюдение и прекратить закупки российской нефти. Но действительно ли санкции сработают?

The Spectator отмечает, что Турция, страна НАТО, остается третьим по величине покупателем российского ископаемого топлива после Китая и Индии, а за ней следуют два члена ЕС: Венгрия и Словакия. Сам ЕС планирует расторгнуть все контракты с Россией только к 2028 году. И это, конечно, только официальные данные. На черном рынке процветает торговля нефтью, а танкеры проходят через третьи страны, чтобы скрыть её происхождение. Стратегия, которую навязывают союзники Украины, явно не работает. Несмотря на санкции, российская экономика процветает, показав в прошлом году рост на четыре процента, подчеркивается в статье. По мнению автора, Трамп прав. Несправедливо ожидать, что США возьмут на себя всю тяжесть санкций, если другие члены альянса не готовы к этому. И нет смысла ужесточать санкции, если те, что были введены три года назад, не работают.

«Городское насилие во Франции: системная ложь»

Тридцать лет Франция жила в условиях двойной лжи - лжи на словах и лжи в цифрах, пишет французский онлайн-журнал Causeur. Тщательно подобранные слова служат для сокрытия реальности насилия. Цифры же всегда предъявляются французскому налогоплательщику, которого просят возместить ущерб, финансировать социальное благополучие, а в последнее время даже оплатить криминализацию собственных слов, подчеркивается в статье. По данным автора статьи, в 1997 году в докладе Главной разведывательной службы Франции было указано 724 лидера городских беспорядков. Официально 406 из них были французами. Но только у 48 были «европейские имена и фамилии». Подавляющее большинство из них были недавними иммигрантами.

В 2012 году детский психиатр Морис Берже заметил, что почти 60 процентов детей, проходивших лечение в его отделении стационарной помощи людям с крайне агрессивным поведением, были североафриканского происхождения. Тем временем правительство множит меры: занятость молодёжи, городская политика, миллиарды евро инвестируются в социальное благополучие. Но культурные различия так и не называются в качестве причины, в результате «симптомы усугубляются» - беспорядки возвращаются, «еще более жестокие, еще более разрушительные», считает автор статьи. Платят не сами бунтовщики или их семьи, а налогоплательщики. На этой благодатной почве процветает «импортированная логика - племенной строй, где главенствует клановый закон», с наркобаронами, утверждающими свою власть на этой «семейно-общинной основе». У многих органов правосудия, некоторых СМИ и даже политиков «один и тот же нарратив»: преступник - прежде всего жертва расистской и колониальной Франции.

«В 2028 году все кризисы сольются в единое целое»

Грозит ли человечеству финансовый кризис, мировая война или климатическая катастрофа через три года? Потеряем ли мы контроль над искусственным интеллектом? Начнется ли в Америке гражданская война? Или все это произойдет одновременно? Эксперты из разных дисциплин предупреждают об особенно серьезных проблемах ближайшего будущего. Хорошая новость в пророчествах о конце света заключается в том, что они до сих пор ни разу не сбывались. Человечество пережило множество мрачных пророчеств в Средние века, комету Галлея в 1910 году и даже канун 1999 года. Конец календаря майя прошёл без сучка и задоринки в 2012 году, и мы, скорее всего, сможем пережить и 2028 год, ставший новым любимым годом пророков апокалипсиса, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Но в то же время, по версии авторов статьи, 2028-й станет «годом катастрофы» - в нем могут проявиться последствия текущих крупных потрясений в политике, экономике, науке и экологии. Речь идет и о конфликтах западных стран с Россией и Китаем, о мировом финансовом кризисе, необратимом повышении температуры на 1,5 градуса, о потере контроля над ИИ и об усилении крайне правых в Европе и США. Падение правительства Байру во Франции демонстрирует неспособность политиков сократить опасно высокий госдолг. В США убийство влиятельного правого активиста Чарли Кирка продолжает спираль политического насилия. Есть опасения, что это ещё больше подорвёт некогда ведущую демократию Запада. Только экономическое восстановление может нанести удар по правым силам в Европе. В США все наоборот. Только рецессия, явный провал интервенционистской экономической политики может оттолкнуть большинство американцев от Трампа. Таким образом, Запад расколот. Однако для решения задач 2028 года необходимы «единство и ясная голова», заключили авторы статьи.

«Гражданская война на подходе»

В 2025 году британский профессор Дэвид Бетц оценил вероятность гражданской войны в 95 процентов. Бетц - эксперт по гражданским войнам, пишет The European Conservative. Годами он писал, что в большинстве западных стран есть все условия для начала гражданской войны; нужна лишь искра. Под «гражданской войной» Бетц не подразумевает столкновение двух армий. Он говорит о жестоком хаосе, подобном Смуте в Северной Ирландии, «свинцовым годам» в Италии или катаклизму, охватившему Югославию после её распада.

Бетц предсказал, что в Европе погибнут миллионы людей, а еще миллионы будут насильственно перемещены, в том числе путем депортации. Бетц в основном говорил о перспективах гражданской войны в Британии и континентальной Европе, но его анализ охватывает и США, отмечает The European Conservative. Гражданская война в Америке на этой неделе стала гораздо ближе после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Его убийство, вероятно, станет поворотным моментом для Америки. Почему? Потому что теперь совершенно очевидно, что в США очень много людей, готовых убивать других за убеждения, подчеркивается в статье.