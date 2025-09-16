Лукашенко отверг причастность Белоруссии к инциденту с дронами в Польше

Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград, передает БелТА.

© Газета.Ru

«Все, что залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения», — сказал политик.

10 сентября на территории Польши было зафиксировано падение около 20 БПЛА. Власти Польши и представители Организации Североатлантического договора (НАТО) возложили ответственность за данный инцидент на Россию.

Кроме того, на днях в европейских дипломатических кругах выразили обеспокоенность в связи со сдержанной реакцией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на инцидент, связанный с падением БПЛА в Польше.