Риф Скарборо: заповедник или очаг конфликта

Риф Скарборо в Южно-Китайском море, на который претендуют Китай и Филиппины, является одним из самых спорных морских объектов Азии. Что происходит вокруг отмели, разбиралось агентство Reuters.

© FRANCIS R. MALASIG/EPA/TACC

Названный в честь британского корабля, севшего на мель у атолла почти три столетия назад, риф Скарборо находится в исключительной экономической зоне Филиппин. Здесь есть как большие рыбные запасы, так и бирюзовая лагуна, которая служит безопасным убежищем для судов во время штормов.

«Расположение рифа имеет стратегическое значение для Пекина, так как он находится в центре Южно-Китайского моря, вблизи морских путей, обеспечивающих торговлю объемом более 3 триллионов долларов. За развитием событий там пристально следят США и другие крупные державы», - отмечает издание.

Заповедник Скарборо

Ранее Китай одобрил создание природного заповедника на рифе Скарборо, чтобы сохранить экосистему кораллового рифа площадью 3524 гектара. Ожидается, что заповедной станет территория северо-восточной части атолла, в непосредственной близости от единственного входа для крупных судов.

Это решение Китая вызвало резкую реакцию со стороны Филиппин, которые годами обвиняли Пекин в деятельности, наносящей ущерб кораллам и морской жизни, включая сбор моллюсков.

При этом, по мнению журналистов, Китай может столкнуться «со скептицизмом и международной обеспокоенностью относительно его истинных мотивов», так как есть опасения, что Пекин построит искусственный остров на рифе Скарборо и оснастит его радарами, взлетно-посадочными полосами и ракетными системами.

Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал создание заповедника «дестабилизирующим» и «принудительным» и заявил, что Вашингтон поддерживает Филиппины.

Кому официально принадлежит риф?

Филиппины и Китай претендуют на риф Скарборо, однако официально суверенитет над ним так и не был установлен. При этом фактически риф находится под контролем Пекина, отмечает агентство.

«Китай захватил риф в 2012 году и разместил там береговую охрану и рыболовные траулеры. Манила заявила, что некоторые траулеры на рифе и других спорных участках Южно-Китайского моря эксплуатируются китайской морской милицией, чего Пекин никогда не признавал», - говорится в статье.

Важнейшее решение Постоянной палаты третейского суда по различным вопросам Южно-Китайского моря, вынесенное в 2016 году, было принято в пользу Манилы, однако установление суверенитета над рифом Скарборо не входило в сферу ее компетенции. В решении говорится, что блокада, осуществляемая Пекином, нарушает международное право, поскольку это традиционное место рыболовства для ряда стран, в том числе Китая, Филиппин и Вьетнама.

Китай сделал жесткое предупреждение Америке и Британии

Есть ли риск вооруженного конфликта?

И Китай, и Филиппины обвиняют друг друга в провокациях в районе рифа Скарборо, а также незаконном проникновении на частную территорию. При этом развертывание боевых кораблей может стать чертой, которую ни одна из сторон не хочет переступать, говорится в статье.

Агентство напомнило, что между Филиппинами и США действует Договор о взаимной обороне 1951 года, согласно которому Вашингтон обязуется защищать своего союзника в случае нападения. И нынешним властям Филиппин удалось добиться большей конкретики в договоре, распространив его на нападения «в любой точке Южно-Китайского моря».

Напомним, что в районе рифа в этом году уже был ряд чрезвычайных происшествий. Так, в августе два китайских корабля столкнулись там во время преследования филиппинского судна. В том же месяце ВМС КНР вытеснили эсминец США из акватории рифа.