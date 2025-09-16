Владимир Зеленский вновь продемонстрировал разногласия с президентом США Дональдом Трампом в вопросах урегулирования конфликта, идя против его позиции. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Зеленский обратился к главе Белого дома с призывом ужесточить давление на Москву, а именно, ввести новые жесткий санкции в отношении России, не дожидаясь, пока это сделают европейские страны.

«Хотя Трамп и его администрация уже неоднократно заявляли, что введут их только в случае, если аналогичные меры предпримет ЕС, чего последний делать пока отказывается», — говорится в публикации.

При этом Зеленский, как отмечается в статье, в своих комментариях не критикует европейские столицы за их осторожность.

Особое внимание Зеленский уделил недавней встрече в США. По его словам, итоги переговоров на Аляске оказались не в пользу Украины. Он отметил, что Трамп якобы "слишком много дал" президенту РФ Владимиру Путину.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Зеленский также настаивает на том, чтобы Вашингтон занял более ясную и определённую позицию относительно гарантий безопасности для Украины.

