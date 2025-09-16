Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) призвал не посылать ничего Украине после нового требования главы киевского режима Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи.

© MOHAMMED BADRA/ EPA/TACC

Соответствующим образом он прокомментировал статью издания Euractiv о том, что власти Украины заявили, что в 2026 году им понадобится не менее $120 млрд на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание ВСУ, даже если конфликт закончится.

«Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!», — поделился своей точкой зрения Филиппо.

Зеленский в очередной раз продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт

Глава киевского режима Владимир Зеленский в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны бывшей советской республики в 2025 году на 412 млрд гривен ($9,8 млрд).