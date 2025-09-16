В Египте закрывают пляжи из-за нашествия акул

SHOT: в Египте из-за акул закрыли несколько пляжей
На египетских курортах из-за подплывших близко к берегу акул закрыли несколько пляжей.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам отдыхающих, акул заметили у берегов Хургады и Макади, где за последние несколько дней закрыли пляжи около десяти отелей. Некоторые из них, по данным канала, уже открыты.
SHOT пишет, что планирующих отдых в Египте туристов также предупреждают об акулах во время оформления поездки.
«Специалисты предупреждают, что встретиться может и тигровая, а также тупорылая (бычья) — особо опасные для человека виды», — говорится в публикации.
Ранее у берегов острова Нантакет в американском штате Массачусетс заметили белую акулу рекордных размеров.