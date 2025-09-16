В ООН обвинили Нетаньяху в подстрекательстве к геноциду в Газе

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, а также другие ведущие политики еврейского государства подстрекали к совершению геноцида в отношении палестинского народа в секторе Газа. К такому заключению пришли эксперты международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле.

"Комиссия также пришла к выводу, что президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и тогдашний министр обороны Йоав Галант подстрекали к совершению геноцида и что израильские власти не приняли меры для наказания их за это подстрекательство", - говорится в пресс-релизе к докладу комиссии.

Эксперты ООН отметили, что не анализировали высказывания всех израильских политиков.

По словам председателя комиссии Нави Пиллэй, международное сообщество "не может молчать о геноцидной кампании, развязанной Израилем против палестинского народа в Газе".

"Когда появляются явные признаки и доказательства геноцида, отсутствие действий по его прекращению равносильно соучастию", - подчеркнула она.

Международная комиссия ООН по Палестине была учреждена Советом по правам человека (СПЧ) ООН в 2021 году для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права, и а также прав человека, предшествовавших обострению палестино-израильского конфликта в мае 2021 года. В дальнейшем мандат комиссии, состоящей из трех экспертов, был расширен до расследования основных причин нестабильности в регионе и продолжительности конфликта.