Конфликт на Украине может завершиться максимум в течение 90 дней, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, которые приобретают российскую нефть.

Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью для международного агентства новостей Reuters.

Он также отметил, что Вашингтон намерен сотрудничать с европейскими государствами для изучения более жестких санкций в отношении российских компаний.

В Москве ранее неоднократно заявляли о нецелесообразности давления на РФ в вопросах урегулирования ситуации на Украине, подчеркивая наличие четкой позиции относительно прекращения огня.