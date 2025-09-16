Украинские власти встревожены из-за того, что в архивах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может храниться компромат на Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, несмотря на атаки Киева, бюро продолжает расследовать скандальные дела и противостоять Службе безопасности Украины (СБУ).

Кошелек Зеленского

Киев не смог замять историю с партнером Зеленского еще со времен «Квартала 95» Тимуром Миндичем. Обвинения против «кошелька» политика оказались серьезнее, чем предполагалось, а попытка взять под контроль созданные на деньги Запада антикоррупционные органы провалилась.

Известно, что в квартире Миндича установили прослушку — жучок был в полу. Учитывая близкие отношения бизнесмена и Зеленского, не исключено, что в записях есть голос последнего, что чревато далекоидущими последствиями. «Украинская правда» со ссылкой на источник, близкий к Миндичу писало, что если записи действительно есть, то главе киевского режима следует думать не о переизбрании, а о «гарантиях безопасности».

Депутат Верховной рады Украины Ярослава Железняка заявлял, что Миндич, сбежавший в июне с Украины после задержания его двоюродного брата, уже вернулся в страну. Однако пока неизвестно, готовит ли НАБУ новые меры против друга Зеленского после скандалов и арестов.

Журналисты считают, что Миндичу можно предъявить многое. Например то, что значительную часть бюджета на строительство укреплений вывели через подставные фирмы, связанные с соратником Зеленского. Кроме того, НАБУ завела дело на производителя украинских ракет «Фламинго» — Fire Point. Следователи считают, что бизнесмен может быть конечным бенефициаром предприятия, которое выпускало «едва функционирующие беспилотники» и получало от государства огромные деньги.

Курс на уничтожение

Все следственные действия стоили украинским антикоррупционным органам нескольких сотрудников и урезания полномочий. Однако борьба украинских спецслужб продолжается, а директор НАБУ Семен Кривонос не исключает новой волны противостояния с СБУ.

Например, одного из детективов уже обвинили в сокрытии двухкомнатной квартиры в Ужгороде стоимостью почти 100 тысяч долларов. По информации украинского издания «Страна», речь идет о Виталии Тебекине.

Дела арестованных сотрудников НАБУ рассматривают с особым пристрастием. В частности, защита задержанного летом Виктора Гусарова утверждает, что мужчину избивали в СБУ. Сам он отказывается признаваться в сотрудничестве с Россией. Однако украинские власти не гнушаются и психологического насилия в адрес ближайших родственников подозреваемых. Например, отца арестованного сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова обыскали перед заседанием суда, заставив раздеться до нижнего белья.

Не исключено, что скоро от действий киевского режима пострадает и Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Возглавляющая его Вера Михайленко ожидает от властей страны провокаций и дискредитирующей кампании.

Зеленский разочаровался в Западе

«Откровенная война»

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что сейчас на Украине идет «откровенная война» между представителями СБУ и Генпрокуратуры с одной стороны и антикоррупционными органами с другой. Конфликт не краткосрочный и окажет свое влияние на всю политическую вертикаль Украины.

«Сейчас вопрос в том, как вообще функционировать власти. Вроде как Зеленский откатил некоторые ограничения для НАБУ. Так это, по крайней мере, преподнесли Европе. Однако до сих пор специальная антикоррупционная прокуратура не имеет права открывать уголовные дела на депутатов и министров. В Киеве не говорят, почему так решили, но всем все понятно», — отметил он.

По мнению Денисова, возвращение Миндича на Украину связано с неким компромиссом, который летом достигли НАБУ и офис украинского лидера. По всей видимости, в его рамках «кошелек Зеленского» избежит преследований.

Политолог Александр Дудчак видит в происходящем на Украине противостояние зарубежных центров влияния посредством спецслужб. Он отметил, что у Запада нет единого мнения и разные правительства по-разному видят судьбу Украины.

«Антикоррупционные структуры созданы США, чтобы следить за деятельностью Зеленского. Нынешней администрации он неприятен и мешает, а вот британцев и европейцев вполне устраивает. Отсюда взаимные обвинения в коррупционных схемах», — полагает эксперт.

Политолог добавил, что украинские элиты пытаются выяснить, кто в стране главный и кто более полезен Западу. Вместе с тем самостоятельность Зеленского ограничена выбором из двух зол, из-за чего он пытается лавировать между различными интересами и группировками, надеясь победить в борьбе за выживание.