Американский лидер Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

РИА Новости пишет, что, по словам Рубио, Трамп является «единственным лидером в мире», который может говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией.

Он подчеркнул, что американский президент продолжит попытки урегулирования украинского конфликта.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон постараются провести очередную встречу по раздражителям в отношениях до конца осени.