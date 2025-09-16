США и Европа испытали шок от щедрого подарка Путина Китаю

Визит президента России Владимира Путина в Китай в августе вызвал шок западных стран, пишет китайское издание Baijiahao. Как отмечают журналисты, действия российского лидера смешали карты западным государствам, которые ожидали, что он приедет в КНР просить о помощи.

Согласно публикации, США и Европа были ошеломлены тем, что Путин не только не обратился за финансовой поддержкой, но и проявил беспрецедентную щедрость, предложив Китаю поставки комплектующих для гражданских самолетов. Речь идет о композитных крыльях и авиационных двигателях, включая новейшие ПД-35 — область, где Россия ранее неохотно делилась технологиями.

Особое удивление на Западе вызвало отсутствие встречных просьб со стороны Москвы, что породило предположения о скрытых мотивах России. Аналитики отмечают, что подобные действия вызвали волну возмущения в США, где ожидали обратного развития событий.

В Китае объяснили, как Путин трижды спас Пекин от катастрофы

Китайские эксперты считают, что за этим шагом стоит продуманная стратегия: Россия смирилась с неизбежностью долгосрочных западных санкций и сознательно укрепляет связи с Востоком. Путин, по их мнению, не занимается альтруизмом, а выстраивает долгосрочные отношения с Китаем, что свидетельствует о масштабной перестройке геополитического баланса сил.

Читайте также: Что продемонстрировал миру военный парад в Пекине: ветер с Востока довлеет над ветром с Запада