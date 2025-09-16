Щедрый подарок Путина Китаю вызвал изумление на Западе

В ходе четырехдневного визита в Китай президент России Владимир Путин сделал стране щедрый подарок, чем вызвал сильное изумление у западных стран, которые были убеждены, что глава РФ отправился в Поднебесную за помощью.

Об этом сообщает издание Baijiahao, пересказ подготовило АБН24.

«США и Европа были ошеломлены. Путин не только не обратился за помощью, но и проявил беспрецедентную щедрость к Китаю», — отметили китайские журналисты.

Дело в том, что Москва выразила готовность поставить партнеру компоненты для гражданских авиалайнеров, включая композитные крылья и двигатели. Речь идет в том числе о новейших двигателях ПД-35. Решение стало неожиданностью, так как Россия не всегда демонстрировала готовность делиться разработками в этой области. В итоге Запад оказался озадачен, не в силах разгадать истинные мотивы РФ.

«Действия Путина вызвали негодование в США. Российский президент, словно щедрый меценат, предложил Пекину свою поддержку. <…> Если Путин не просит помощи у Китая, а наоборот проявляет беспрецедентную щедрость, то каковы его истинные намерения?» — задались вопросом авторы материала.

В Китае же полагают, что расценивать поступок российского лидера как внезапную щедрость — значит недооценить его. Во-первых, Москва прекрасно осознает, что в ближайшем будущем на ослабевание западных санкций рассчитывать не приходится. Значит, необхдимо быть готовыми к продолжительному экономическому противостоянию с Западом. Во-вторых, РФ видит пользу в сближении с Востоком, а продажа КНР авиационных двигателей создаст условия, при которых страна в течении многих лет будет зависеть от российских технологий, так что связи двух государств еще больше окрепнут.

«Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта», — резюмировали аналитики.

