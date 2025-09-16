Стало известно о подготовке Киевом эвакуации жителей Запорожья

Власти Украины начали подготовку к эвакуации жителей южной части города Запорожья, так как опасаются приближения ВС России.

Об этом заявил в разговоре с Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Готовят эвакуацию Коммунарского района — южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии», — подтвердил Рогов.

Он уточнил, что, согласно оперативной информации, Киев отдал приказ сформировать группы из полицейских и сотрудников экстренных служб для проведения эвакуации, как только поступит прямая команда из столицы.