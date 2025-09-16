Бербок удивила своим видом и новым заявлением

Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, известная под прозвищем «360 градусов», официально приступила к обязанностям председателя Генеральной ассамблеи ООН.

«Начало своей работы на посту председателя Генассамблеи ООН Анналена Бербок решила отметить роликом для соцсетей», – передает АиФ.

Немецкие СМИ сочли опубликованное видео Бербок несколько легкомысленным. Издание Die Welt раскритиковало кадры, на которых она гуляла по Нью-Йорку в солнцезащитных очках, с развевающимися волосами и щелкающими каблуками, а затем садилась в городское такси.

Журналист Фредерик Швильден обратил внимание на момент, когда Анналена махнула рукой, останавливая машину, из-за чего свитер немного приподнялся, открывая живот и пояс. По его мнению, ролик больше напоминает рекламное видео, чем политическую коммуникацию.

Кроме этого, едва приступив к своим обязанностям, Бербок высказала идею о возможности отправки на Украину «миротворческого» контингента под эгидой ООН.

Военный эксперт Игорь Никулин пояснил, что, по его мнению, Россия вряд ли согласится на присутствие миротворцев из стран НАТО, однако допускает возможность дискуссии о контингентах из дружественных государств, таких как Китай или Сербия. Он отметил, что такие подразделения состоят из военных разных стран, служащих по контракту под эгидой ООН, не имеющих тяжелого вооружения, и их присутствие носит скорее символический характер. Никулин напомнил, что подобные отряды действовали во время войны в Югославии, где они обычно не вмешивались в конфликты, а попытки активного вмешательства для них заканчивались плохо.

По его мнению, карьерный рост Бербок во многом обусловлен ее антироссийской позицией, которая выгодна западным элитам.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что правительство бывшего канцлера Германии потратило 590 тыс. евро на стилистов.