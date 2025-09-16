Пока вы спали: Кадыров об обмане СБУ и иск Трампа

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Убийце активиста Кирка может грозить расстрел

Глава минюста США, генпрокурор Пэм Бонди заявила, что подозреваемому по делу о покушении на американского консервативного активиста Чарли Кирка может грозить расстрел. По ее словам, обвинение планируется предъявить в ближайшие дни, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Обвинение будет предъявлено в убийстве первой степени. Слишком рано говорить с юридической точки зрения, но, как сказал губернатор, они будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды в Юте", — сказала Бонди.

Она отметила, обвинение предъявят либо уже сегодня, либо позже на неделе. Бонди добавила, что назначение смертной казни крайне реально в Юте, а губернатор уже заявлял о готовности добиваться высшей меры наказания.

Израиль начал масштабное наступление на город Газа

Израиль начал наступление на Газу, город подвергается массированным бомбардировкам. Целью наступление является оккупация Газы, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Отмечается, что операция началась в понедельник вечером. Сначала ВВС нанесли массированные авиаудары по городу, после чего туда вошли танки.

Всего за 20 минут населенный пункт атаковали 37 раз, в том числе с вертолетов. По информации агентства WAFA, уже погибли 62 человека.

РИА Новости со ссылкой на портал Axios пишет, что США поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации. Об этом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

СБУ объявила в розыск Памфилову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Так, согласно карточке в базе данных, Памфилова числится в розыске с ноября 2024 года. СБУ вменяет ей предполагаемое посягательстве на территориальную целостность Украины, а также якобы соучастие в ведении "агрессивной войны".

Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что вернул похищенного у него в Чехии жеребца, договорившись со спецслужбами Украины. Он отметил, что в итоге не заплатил обещанных денег, сообщает РИА Новости.

"Спецслужбы Украины продажные, падкие на легкие деньги, поэтому нам без проблем удалось договориться. Они-то сами в хороших отношениях с европейцами. Как они договорились с Европой, я не знаю, возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУшниками очень легко. Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции", - рассказал глава Чечни агентству.

Он отметил, что сейчас жеребец в очень в "очень хорошей форме" и чувствует себя прекрасно, несмотря на плохое содержание во время его пребывания в Чехии.

Трамп подал иск против New York Times

Президент США Дональд Трамп заявил, что подал иск на газету New York Times. Он потребовал от издания 15 миллиардов долларов за клевету, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social.