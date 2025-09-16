В США высмеяли очередной выпад Стубба в адрес России

Заявление президента Финляндии Александра Стубба об «империалистической ДНК» у России стоит за гранью шуток, его слова не выдерживают критики. Об этом в соцсети X заявил американский журналист Томас Фази.

«Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские… злобные нелюди», — отметил он.

Россия, подчеркнул журналист, серьезно повлияла на современный облик европейской цивилизации, поэтому высказывания Стубба не имеют ничего общего с реальностью.

Стубб призвал оказать давление на РФ после разговора с Зеленским

До этого Стубб говорил о якобы «не исчезающей империалистической ДНК» у России. Кроме того, по словам финского президента, российский лидер Владимир Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня.

Также Стубб рассказывал, что в начале сентября чаще виделся с украинским лидером Владимиром Зеленским, чем с собственной супругой.

Ранее Стубб заявил, что обладает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно.