Протестующие установили палатки у резиденции Нетаньяху

Протестующие против операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили палатки у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил портал Ynet.

Отмечается, что полиция оцепила территорию в радиусе 300 метров от резиденции премьер-министра Израиля. По некоторым данным, самого Нетаньяху в здании нет.

«Премьер-министр услышал, что семьи идут, и сбежал», — цитирует портал одного из протестующих.

Ранее портал Axios сообщил о начале операции ЦАХАЛ, целью которой является полная оккупация города Газа.

Позднее появилась информация, что Армия обороны Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут операции. В серии ударов принимали участие в том числе вертолеты. Один из взрывов попал на видео.