Генпрокурор США рассказала, что ждет подозреваемого в убийстве Кирка

Подозреваемому в убийстве американского активиста Чарли Кирка может грозить расстрел, заявила в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди.

«Слишком рано говорить с юридической точки зрения, но, как сказал губернатор, они будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них всё ещё есть расстрельные команды в Юте», — сказала она.

Бонди уточнила, что обвинение будет предъявлено либо во вторник, либо позже на неделе.

Ранее губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил намерение властей добиваться смертной казни для убийцы активиста.

Также, по его словам, власти США считают, что убийца Кирка действовал в одиночку.