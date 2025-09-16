Трамп сообщил, что получит подтверждение по сделке с TikTok от Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен получить подтверждение условий сделки по будущему соцсети TikTok в США от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом он сообщил журналистам.

© Москва24

"Мы этого еще не решили, но мне видится, что в пятницу (19 сентября. – Прим. ред.) я поговорю с председателем Си (Цзиньпином. – Прим. ред.), чтобы получить подтверждение", – отметил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Глава Белого дома рассказал, что сам активно пользуется TikTok, в том числе для привлечения молодежной аудитории.

Трамп поговорил с Си Цзиньпином

Еще в 2024 году американский конгресс постановил, что компания ByteDance должна продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США. Трамп заявлял, что не хотел бы блокировать соцсеть и несколько раз давал отсрочку на решение вопроса.

Однако затем американский лидер ввел высокие тарифы на импорт из других стран, включая Китай, из-за чего ByteDance решила не одобрять сделку до тех пор, пока торговый спор между Пекином и Вашингтоном не будет урегулирован.