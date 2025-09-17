Президент США Дональд Трамп использует покушение на консервативного активиста Чарли Кирка для борьбы с политической оппозицией.

Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Президент Трамп начал масштабную эскалацию своих давних попыток подавить политическую оппозицию в Соединенных Штатах», — говорится в материале.

По мнению издания, глава Белого дома использует историю с Кирком как аргумент в пользу того, что демократические организации и протестующие участвуют в жестоком заговоре против консервативных ценностей и американского образа жизни.

После того как не стало Чарли Кирка, Трамп и его высокопоставленные чиновники пообещали нанести удар по политически левым. Они дали понять, что будут преследовать либеральные группы и расследовать высказывания, разжигающие ненависть.

«Мы хотим, чтобы все было справедливо. Это несправедливо, и радикальные левые нанесли колоссальный ущерб стране. Но мы это исправим», — приводит газета слова американского лидера.

Ранее Трамп подал судебный иск на сумму 15 миллиардов долларов по обвинению в клевете против газеты The New York Times.