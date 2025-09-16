В США заявили о действиях Трампа ради завершения конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Он унаследовал этот конфликт. И сейчас президент Трамп делает всё возможное, чтобы попытаться его прекратить», — сказал Рубио.

Трамп пригрозил России серьезными санкциями. Что еще он намерен предпринять ради завершения конфликта на Украине?

Ранее журнал Politico сообщал, что лидеры европейских стран смогли убедить Дональда Трампа изменить свое отношение к России. По их словам, хозяин Белого дома готов «заставить» Москву под давлением пойти на переговоры с Киевом по урегулированию конфликта. Также, как указал один из европейских дипломатов, американский лидер готов на ввод новых санкций в отношении России.