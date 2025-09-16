Трамп подпишет указ о борьбе с преступностью в Мемфисе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал подписание указа, направленного на усиление борьбы с преступностью в городе Мемфис. Об этом пишет РИА Новости.

«По запросу губернатора Теннесси я подписываю меморандум по созданию специального отдела по безопасности в Мемфисе», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Он уточнил, что предстоящие меры будут аналогичны тем, что были предприняты федеральными властями в Вашингтоне, где для поддержания порядка были задействованы подразделения Национальной гвардии и спецтехника.

«В этих усилиях будут принимать участие Национальная гвардия, Федеральное бюро расследований (ФБР), Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), Следственное управление Министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США, а также другие ведомства и прокуроры», — сообщил Трамп представителям прессы в Белом доме.

В конце августа телеканал Fox News сообщил о планах мобилизации 1,7 тыс. служащих Национальной гвардии. Согласно этим данным, военнослужащие будут направлены в 19 штатов для оказания поддержки Министерству внутренней безопасности в борьбе с преступностью и нелегальной иммиграцией.

Ранее войска нацгвардии вошли в Вашингтон по приказу Трампа.