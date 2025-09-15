Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс едва не заплакал в ходе спецвыпуска «Шоу Чарли Кирка», посвящённого погибшему консервативному активисту. Видео разместил RT в Telegram-канале.

Студент Тайлер Робинсон 10 сентября ранил Кирка в шею в ходе мероприятия в Utah Valley University. Ранение оказалось смертельным — молодой политик через несколько часов скончался в больнице.

Вэнс рассказал, что его семья общается с супругой погибшего активиста. Он уточнил, что вдова в ходе последней встречи спросила у его жены, что говорить детям о смерти их отца.

Трамп пропустил панихиду по своему соратнику Кирку ради игры в гольф

Ранее вице-президент США пообещал, что 15 сентября проведет шоу убитого Чарли Кирка.

«Завтра я буду иметь честь провести шоу The Charlie Kirk Show. Пожалуйста, присоединяйтесь, чтобы почтить память моего друга», — попросил Вэнс.

Чиновник заметил, что дружил с Кирком на протяжении многих лет.