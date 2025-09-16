Глава минэнерго США заявил, что Вашингтон не может обойтись без обогащенного урана из РФ

Соединенные Штаты пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного российского урана. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил глава министерства энергетики США Крис Райт.

Министр отметил, что США движутся к тому, чтобы больше не использовать обогащенный уран из России. Но из-за высокой зависимости от российских поставок пока нельзя.

Райт уточнил, для отказа от поставок из России Вашингтону необходимо значительно увеличить внутренние мощности по добыче и обогащению урана. Американская администрация также намерена увеличить стратегический резерв урана, чтобы гарантировать защиту от перебоев в поставках и поддержать развитие собственной ядерной энергетики.

Трамп высказался об импорте российских урана и удобрений

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте в страну российских урана и удобрений.

8 января сообщалось, что Россия в ноябре 2024 года после трехмесячного перерыва возобновила продажи обогащенного урана в США. В последний осенний месяц Москва продала Вашингтону 1,8 тонны обогащенного урана на $49,3 млн. Стоимость и объем экспорта этого металла стали минимальными с сентября 2023 года, когда Россия продала США 14,4 тонны на $32 млн.

Ранее Канада предложила полностью обеспечить США ураном вместо России.