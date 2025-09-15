Трамп обратился к республиканцам в Конгрессе с просьбой

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Thuth Social призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия.

Политик также обвинил демократов в стремлении спровоцировать шатдаун.

«Республиканцы должны держаться вместе и проголосовать "за", чтобы остановить [лидера демократического меньшинства в Сенате] Чака Шумера от закрытия правительства», — написал он.

По словам американского лидера, провал голосования «не является приемлемым вариантом».

