Стало известно, от кого Трамп заранее узнал о подготовке удара по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее сообщил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о планах ЦАХАЛ нанести удар по офису палестинского движения ХАМАС в столице Катара Дохе, пишет обозреватель Барак Равид в статье для портала Axios.

В понедельник, 9 сентября, самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по офису ХАМАС в Дохе в тот момент, когда в нем находились члены политбюро палестинского движения. В Армии обороны Израиля заявили, что как минимум трое функционеров погибли при ударе. В ХАМАС опровергли эти данные.

Источник издания отметил, что Трамп заранее знал о подготовке удара по переговорной группе движения в Катаре.

«Сначала было обсуждение на политическом уровне между Нетаньяху и Трампом, а потом — по военным каналам. Трамп не сказал «нет», — разъяснил собеседник портала.

Если бы президент США посчитал необходимым наложить вето на планы ЦАХАЛ, то смог бы это сделать, уточнил источник. Он добавил, что «фактически он этого не сделал».

В США выяснили, что у Трампа была возможность предотвратить удар по Катару

Ранее Трамп сообщил в соцсетях, что военные уведомили его администрацию об ударе ЦАХАЛ по Катару. Он пояснил, что незамедлительно поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящем ударе.

Американский политик заметил, что чиновник выполнил его указание, «к сожалению, слишком поздно, чтобы предотвратить атаку».