Мадуро: США угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить режим

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить власть в республике. Его слова передает ТАСС.

"Сегодня мы сталкиваемся с угрозой войны в Карибском бассейне против Венесуэлы, с попыткой США захватить наши природные богатства и установить марионеточное правительство", - сказал он на заседании "Национального совета за суверенитет и мир".

По его словам, чтобы нейтрализовать и победить эту угрозу необходимо объединить Венесуэлу, "преодолев все различия и разногласия". 2 сентября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одиннадцати членов венесуэльского наркокартеля в результате операции, проведенной Военно-морским флотом США в международных водах.

В ответ на это Мадуро заявил, что его страна столкнулась с наиболее ощутимой угрозой американского вторжения за последнее столетие и отдал приказ о мобилизации двадцати пяти тысяч военнослужащих. На прошлой неделе президент республики активировал план защиты Венесуэлы.