Трамп опроверг заявление Нетаньяху об ударе по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее не предупреждал Вашингтон об ударе по столице Катара Дохе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

© Лента.ру

«Нет, он этого не делал», — ответил Трамп на соответствующий вопрос, тем самым опровергая заявление Нетаньяху.

Также американский лидер сообщил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару.

Стало известно, от кого Трамп заранее узнал о подготовке удара по Дохе

Ранее портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что Нетаньяху уведомил Трампа 9 сентября о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.