Мерцу стало стыдно за вспышку антисемитизма в Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что среди переехавших в страну наблюдается антисемитизм, и сказал, что ему стыдно за это.

Об этом он заявил на церемонии открытия отреставрированной синагоги в Мюнхене, пишет ТАСС.

«Я хотел бы сказать вам, как мне стыдно: как канцлеру ФРГ, но также и как немцу, как ребенку послевоенного поколения, как ребенку, выросшему с требованием, долгом, обещанием «никогда больше», — сказал Мерц.

Он добавил, что политики и общество слишком долго закрывали глаза на тот факт, что значительная часть людей, приехавших в Германию в последние десятилетия, социализировалась в странах происхождения, где антисемитизм является практически государственной доктриной, а ненависть к Израилю прививается детям.

Мерц выразил надежду на то, что «еврейская жизнь в Германии когда-нибудь снова сможет существовать без защиты со стороны полиции». Он заявил, что от имени правительства ФРГ объявляет войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии.