Мадуро отреагировал на планы США по борьбе с наркотрафиком

Решение США бороться с наркотрафиком с помощью военных кораблей является нелогичным и сумасбродным. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» в борьбе с наркотрафиком, не исключив возможность военной операции в Венесуэле. Данное заявление прозвучало после отправки к берегам республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку.

«В Соединенных Штатах будут бороться с наркотрафиком с помощью кораблей с ракетами. Когда такое вообще было? Какая страна в мире это делала? Ни одна. Совершенно нелогично, экстравагантно, странно отправлять военный корабль, "разрушитель", как они его называют», — прокомментировал это Мадуро.

Он добавил, что речь идет о корабле с ракетами и с 380 военными высшего уровня, которые «годами учились обращаться с этими системами вооружения».

«И это для того, чтобы напасть на судно, занимающееся ловлей тунца», — заключил Мадуро.

Накануне власти Венесуэлы сообщали, что американский эсминец незаконно задержал в исключительной экономической зоне республики в Карибском море рыболовецкое судно «Кармен Роса» с девятью моряками на борту.