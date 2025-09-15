В США выяснили, что у Трампа была возможность предотвратить удар по Катару

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа был шанс попробовать предотвратить атаку Израиля на делегацию палестинского движения ХАМАС в Катаре, так как премьер-министр еврейского государства предупредил американского лидера о своих планах незадолго до удара. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

«Семь израильских чиновников сообщили Axios, что Белый дом знал об этом заранее, хотя сроки для предотвращения удара и были сжатыми», — говорится в материале.

При этом в Белом доме утверждали, что администрации США рассказали об атаке только после того, как ракеты уже были запущены.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали.