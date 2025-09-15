Госсекретарь США оценил политику Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

© Газета.Ru

«Он унаследовал этот конфликт. И сейчас президент Трамп делает все возможное, чтобы попытаться его прекратить», — сказал Рубио.

Он добавил, что США хотят, чтобы европейские страны, желающие новых американских санкций против РФ, также сделали аналогичные шаги.

Несколько дней назад Трамп сказал, что его терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина иссякает. При этом он выразил намерение в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил во время заседания «коалиции желающих», что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.