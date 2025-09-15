Стало известно, чем рискует Трамп, оказывая давление на европейских союзников

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последние месяцы постоянно оказывает давление на европейских союзников, рискуя обострить отношения между Китаем и Евросоюзом. Его требования прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на товары КНР неприемлемы для Евросоюза, пишет французская газета Le Monde.

Собеседник издания отметил, что увязывание американских таможенных пошлин против Китая с европейскими «равносильно тому, чтобы гарантировать их бездействие».

По словам источника, подобная позиция применима и к Индии, в связи с тем, что Брюссель не намерен вводить пошлины в отношении нее.

«Это противоречило бы нашим интересам», — пояснил собеседник газеты.

Автор статьи уточнил, что Китай «обладает рычагами давления, чтобы не дать Европе последовать примеру США».

В частности, китайский рынок нужен производителям люксовых товаров, автомобилей и аэрокосмической техники. В том случае, если ЕС введет высокие пошлины, возможность торговать с Китаем будет утрачена.

Ранее сообщалось, что США на заседании министров финансов «Большой семерки» обратились к партнерам по G7 и ЕС с призывом ввести пошлины против КНР и Индии, чтобы они прекратили закупки российских энергоносителей.