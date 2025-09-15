Премьер Грузии заявил о дружбе с Украиной

Власти Грузии сохраняют режим односторонней дружбы с Украиной.

Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Мы остаемся в режиме односторонней дружбы с властями Украины, исходя из ситуации, сложившейся в дружеской нам стране», — сказал он.

Политик добавил, что сожалеет о грубом отношении Киева к Тбилиси после заявлений украинских чиновников о необходимости открытия второго фронта против России на границе Грузии.

Ранее в Грузии задержали двух украинцев, у которых нашли 2,4 килограмма гексогена. Впоследствии стало известно, что они получили взрывчатку от Службы безопасности Украины.