Трамп пропустил панихиду по своему соратнику Кирку ради игры в гольф

Американские СМИ сообщили о необычном поступке Дональда Трампа.

Пока в Центре Кеннеди проходила панихида по его соратнику, консервативному политику Чарли Кирку, президент предпочел провести время на поле для гольфа.

«Вечером 14 сентября Трамп был в Вашингтоне, округ Колумбия. Он вернулся в резиденцию Белого дома в 18:30, когда люди выстроились в очередь у Центра Кеннеди, где проходила панихида по Кирку», – пишет таблоид TMZ.

Мемориальная церемония началась вечером, в 18:00, всего в двух с половиной километрах от Белого дома. Однако Трамп, несмотря на близость места прощания, отказался от участия.

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка отказался признать вину

Его решение особенно выделяется на фоне того, что почтить память Кирка пришли 85 членов Конгресса и соратники по движению MAGA.

Ранее Трамп резко высказался о трагедии и отметил, что рассчитывает на высшую меру наказания для убийцы Кирка.