Рубио: США должны аннулировать визы тем, кто празднует убийство Кирка

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не должны выдавать визы людям, которые празднуют политические убийства, а если такие люди уже находятся в стране, их визы должны быть аннулированы. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Мы не должны выдавать визы людям, которые собираются приехать в Соединенные Штаты и делать такие вещи, как празднование убийства, казни, политического убийства! А если они уже здесь, мы должны аннулировать их визы", - сказал Рубио.

Госсекретарь пояснил, что Вашингтону не следует "впускать в страну людей, которые будут вести себя негативно и деструктивно".