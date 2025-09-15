В США известный шеф-повар ограбил три банка за день

В Сан-Франциско арестовали известного калифорнийского шеф-повара Валентино Лучина за подозрение в ограблении трех банков за один день. Об этом сообщает New York Post.

© Соцсети

Согласно информации полицейского управления Сан-Франциско, 10 сентября 62-летний бывший шеф-повар итальянского ресторана Rose Pistols посетил три разных банка, передав кассирам рукописные записки с требованием выдать ему деньги. После того, как получал желаемого, Лучин скрывался с места преступления.

Сообщение о происходящих ограблениях местная полиция получила около полудня и оперативно идентифицировала преступника. Лучин был задержан и помещен в тюрьму округа Сан-Франциско. Ему предъявлены обвинения в двух случаях ограбления и одной попытке ограбления. Сумма, которую ему удалось получить в банках, не раскрывается.

Стоит отметить, что в 2018 году Лучина уже арестовывали за ограбление банка в Оринде. Тогда он похитил 18 тысяч долларов, используя пистолет-пулемет. Позже шеф-повар признавался, что действовал из «отчаяния» и не планировал никому причинять вред.