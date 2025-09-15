Премьер Грузии заявил о дружбе с Украиной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» в связи с причастностью спецслужб Украины к ввозу 10 сентября в его страну гексогена, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Конкретный фигурант этого дела сообщил, что ввез взрывчатку в Грузию по заданию украинских спецслужб. Это вызывает очень большое сожаление», – сказал председатель правительства Грузии.

По его словам, в целом такое «грубое отношение» Украины к его стране «очень обидно». «Хотя что говорить об этом, если высокие украинские чиновники открыто говорили, что желали от Грузии открытия «второго фронта», – заявил Ираклий Кобахидзе.

«С властями Украины мы остаемся в режиме односторонней дружбы, исходя из ситуации, которая создана в этой стране», – отметил он.

Ранее грузинские СМИ назвали личности обоих граждан Украины, которые были задержаны с 2,4 кг гексогена – Денис Шуравлев и Михаил Скрупский. Первый из них вину не признает, а второй, водитель грузовика, частично признал и начал давать показания о том, как ему передали груз на территории Украины двое мужчин в военной форме.

Задержанные в Грузии двое граждан Украины с 2,4 кг гексогена показывают, что везли их в Россию для проведения операции «Паутина-2», заявлял ранее замруководителя СГБ Грузии Лаша Маградзе.

«Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины от представителя СБУ, поручив отвезти в Грузию для передачи конкретному лицу.

Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции «Паутина-2», – сказал он. Однако, отметил высокопоставленный представитель СГБ, следствию на этом этапе точно известно, что груз должен был быть передан лицу в жилом доме в Тбилиси в районе Авлабар. «Выясняем, не связано ли все это с (планами радикалов) к местным выборам 4 октября», – сказал Лаша Маградзе. Украинцы отправлены судом в предварительное заключение, следующее заседание состоится 3 ноября.