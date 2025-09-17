Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перебирает кандидатуры преемника на должности президента республики.

Его слова приводит агентство «БелТА».

«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отмечает, что потенциальный кандидат на пост лидера республики должен забыть о своей личной жизни, отметив, что такого понятия у него быть не может.

Ранее Александр Лукашенко заявил что главной задачей для Белоруссии является недопущение эскалации отношений с Польшей. По его словам, он всегда стремился к нормализации отношений с Варшавой.