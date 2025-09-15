Лидеры ОИС и ЛАГ призвали приостановить членство Израиля в ООН

Арабские и исламские страны призвали приостановить членство Израиля в ООН.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию, утверждённую по итогам саммита в Катаре.

На встрече страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) приняли решение о «координации усилий, направленных на замораживание членства Израиля в ООН».

«Мы подчёркиваем неприятие использования Израилем исламофобской риторики, нацеленной на легитимизацию нарушений в рамках проводимой им политики, которая выходит за рамки международного права», — указали в документе.

Ранее члены Совбеза ООН осудили удары Израиля по Катару.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал жителей Израиля готовиться к экономической изоляции.